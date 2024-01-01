Другие материалы
-
Город (Москва и область)
02.01.2024, 11:34
Ограничения для проезда и парковки машин вводятся по 9 января вдоль закрытых станций метро Калужско-Рижской линии
2 января — Mossovetinfo.ru — Сегодня, 2 января 2024 года, с 22:00 по 9 января вдоль закрытых станций метро между «Октябрьск...
-
Город (Москва и область)
01.01.2024, 14:53
В Москве с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро
1 января — Mossovetinfo.ru — В Москве на шесть дней с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро Ста...
-
Город (Москва и область)
01.01.2024, 14:37
Аномально холодная морозная погода ожидается 1-7 января в Москве и области
1 января — Mossovetinfo.ru — 1-7 января 2024 года в Москве и Московской области ожидается морозная, аномально холодная п...