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Город (Москва и область)     02.01.2024 11:34

Ограничения для проезда и парковки машин вводятся по 9 января вдоль закрытых станций метро Калужско-Рижской линии

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Теги:  проспект 60-летия Октября  Профсоюзная улица  транспорт  ограничения  метро  закрытие  станции  «Шаболовская»  «Ленинский проспект»  «Академическая»  «Профсоюзная»  парковка 

2 января — Mossovetinfo.ru — Сегодня, 2 января 2024 года, с 22:00 по 9 января вдоль закрытых станций метро между «Октябрьская» и «Новые Черемушки» вводятся временные ограничения для проезда и парковки машин, напоминает Дептранс столицы.

Как ранее сообщалось, в Москве на шесть дней с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро, станции «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная» будут недоступны в связи со строительством новой теплосети, которая пройдет рядом с метро.

Дептранс сообщает, что для комфорта пассажиров и свободного проезда бесплатных автобусов:
— вводятся 6 км временной выделенной полосы по проспекту 60-летия Октября и Профсоюзной улицы до станции «Новые Черемушки»;
— ездить по временной выделенке и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно только городскому транспорту;
— ограничим движение на 4 соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы;
— сохранится движение по 2 из 4 полос на съезде с ТТК на Ленинский проспекте в сторону области.

Для помощи водителям и пассажирам на месте дежурят экипажи дорожного патруля ЦОДД, а сотрудники ситуационного центра круглосуточно мониторят ситуацию на дорогах.

Дептранс просит заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Также сообщается, что парковка со шлагбаумом № 9076 на ул. Профсоюзная, 56 приостановит свою работу с 3 по 9 января 2024 года. Это связано с закрытием участка Калужско-Рижской линии метро. Парковка закроется для обеспечения непрерывной работы бесплатных автобусов КМ.

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Карта места

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Теги: 
проспект 60-летия Октября  Профсоюзная улица  транспорт  ограничения  метро  закрытие  станции  «Шаболовская»  «Ленинский проспект»  «Академическая»  «Профсоюзная»  парковка 

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