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Город (Москва и область)     01.03.2021 09:26

Ограничения движения по МКАД транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн будут действовать постоянно

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Теги:  Сергей Собянин  ЦКАД  МКАД  грузовики  ограничения  организация движения 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Решение о переводе движения транзитных грузовиков на ЦКАД и ограничения для проезда по МКАД большегрузов, массой выше 12 тонн, будут действовать постоянно, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Ограничение на проезд по МКАД грузовиков массой выше 12 тонн, было принято совместно властями Москвы и Московской области. Первоначально планировалось, что транзитные большегрузы запустят в объезд Москвы только 20 и 21 февраля, позднее было принято решение продлить такой режим на год.

Мэр Москвы отметил, что это решение полностью себя оправдало. Впервые за 20 лет за прошедшие выходные на МКАД не произошло ни одной аварии с участием большегрузных автомобилей, а общая скорость движения по МКАД выросла на 11%.

В тоже время на ЦКАД прибавилось порядка 5,5 тысячи грузовиков в сутки, в то время, как обновленная трасса может пропустить намного больше.

Поэтому, по словам Собянина, решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков массой выше 12 тонн в дальнейшем станет постоянным.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  ЦКАД  МКАД  грузовики  ограничения  организация движения 

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