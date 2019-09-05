5 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья 10% семей воспользовались правом на покупку дополнительных квадратных метров, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



По словам главы департамента Сергей Левкина, к настоящему моменту Московским фондом реновации зарегистрировано 390 заявлений на покупку дополнительных площадей, что составляет около 10% от общего числа граждан, которые переселяются на данный момент.



Левкин также отметил, что большинство семей, подающих заявления на покупку дополнительных площадей, планируют использовать для расширения жилплощади свои собственные средства. 20% семей намерены воспользоваться ипотечными кредитами. На настоящий момент с банками в рамках программы реновации заключено 58 ипотечных договоров. При этом, согласно условиям программы, участникам не требуется вносить первый взнос.



Согласно правилам программы реновации жилья, все участники программы имеют право улучшить жилищные условия, докупив дополнительные квадратные метры со скидкой в 10%. Приобретаемая площадь не должна превышать 100 квадратных метров.