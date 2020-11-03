 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     03.11.2020 12:43

Около 120 тысяч человек получат новые квартиры по реновации в 2021-2023 годах

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  реновация  жилье  программа реновации  переселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации жилья 

3 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2021-2023 годах в рамках программы реновации жилья планируется переселить в новые квартиры 118 тысяч москвичей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, в указанные годы будет построено и спроектировано 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Бочкарев также отметил, что в рамках Адресной инвестиционной программы с учетом программы реновации планируется построить 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
реновация  жилье  программа реновации  переселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации жилья 

Возврат к списку

Лента новостей

12:43 Город (Москва и область) Около 120 тысяч человек получат новые квартиры по реновации в 2021-2023 годах

12:09 Мнения Вирусолог спрогнозировал, что ситуация с коронавирусом улучшится не раньше мая-июня

12:00 Общество «Лаборатория Касперского» рассказала о новом виде мошенничества в интернете

10:55 В России В России установлен рекорд по числу вылечившихся от коронавируса за сутки

10:46 Город (Москва и область) Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве

Актуальные материалы

13:00 Город (Москва и область) В Подмосковье вводится обязательная изоляция для людей старше 65 лет

13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»

14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки

14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки

00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru