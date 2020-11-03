3 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2021-2023 годах в рамках программы реновации жилья планируется переселить в новые квартиры 118 тысяч москвичей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, в указанные годы будет построено и спроектировано 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости.
Бочкарев также отметил, что в рамках Адресной инвестиционной программы с учетом программы реновации планируется построить 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости.
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