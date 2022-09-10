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Город (Москва и область)     10.09.2022 11:10

Около 1,2 миллиона человек проголосовали в первый день муниципальных выборов в Москве

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Теги:  выборы  выборы_2022  явка  голосование  электронное голосование 

10 сентября. Mossovetinfo.ru — В первый день муниципальных выборов в Москве проголосовали около 1,2 миллиона избирателей, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами.

На избирательных участках свой голос отдали 195 824 человека, сообщил заместитель главы Штаба Дмитрий Реут. Кроме того, по словам главы Штаба Вадима Ковалева, еще 1 006 499 человек приняли участие в онлайн-голосовании.

Общая явка на выборы в первый день голосования составила 16,7%.

Выборы депутатов муниципальных образований стартовали в Москве 9 сентября и пройдут в течение трех дней, до вечера воскресенья, 11 сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 09:00 до 20:00. О том, как найти свой избирательный участок, можно узнать здесь.

Помимо голосования на участках, москвичи могут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). О том, как воспользоваться ДЭГ, можно узнать здесь.

Список кандидатов опубликован на mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы_2022  явка  голосование  электронное голосование 

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