31 мая. Mossovetinfo.ru – За первые четыре дня работы платформой Инновационный центр «Сколково» воспользовались 28 тысяч пассажиров, сообщил в своем официальном микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что это на 20% больше, чем пассажиропоток соседней станции Трехгорка на прошлой неделе и выразил уверенность, что пассажиропоток новой станции будет расти.



Новый остановочный пункт Инновационный центр «Сколково» Смоленского направления МЖД открыли для пассажиров 27 мая.