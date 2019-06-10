10 июня. Mossovetinfo.ru – Малый и средний бизнес в Москве обеспечивает работой 2,49 миллиона человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Всего в Москве зарегистрировано более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет около 13% от общего числа таких предприятий в стране.



«На протяжении последних лет Москва показывает уверенную динамику развития малого и среднего бизнеса. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в столичный бюджет увеличились за три года на 47 процентов и по итогам 2018-го превысили 473 миллиарда рублей. Город старается дополнительно простимулировать экономический рост. Предприниматели круглый год могут рассчитывать на консультационную поддержку, субсидии, поручительства по кредитам, участвовать в бесплатных образовательных программах», - заявили мэра Москвы Наталья Сергунина.



Сергунина также отметила, что в ближайшее время в городе будет запущена новая программа поддержки малого и среднего бизнеса, которая предусматривает субсидии для предпринимателей, работающих по франшизе. Согласно проекту, субсидировать будут до 35 процентов документально подтвержденных вложений. Такое решение позволит увеличить количество предприятий малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь обеспечит рост рабочих мест и увеличит налоговые поступления и, таким образом, пойдет на пользу городу.