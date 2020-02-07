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Город (Москва и область)     07.02.2020 08:40

Около 3 тысяч человек получили жилье по реновации на севере Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  САО  реновация жилья  договора  жилье  переезд  программа реновации 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в районах Бескудниковский и Дмитровский в Северном административном округе договора на новое жилье уже заключили около 3 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru.

По словам заммэра Дмитрия Ефимова, в двух районах идет переселение 4815 жителей из 20 многоквартирных домов. Из них договора на новое жилье с департаментом городского имущества подписали уже 2992 человека или 62% от всех переселяющихся. Еще 40 человек приглашены на подписание договоров в ближайшее время.

Новые квартиры жильцы расселяемых пятиэтажек получают в девяти новостройках, расположенных на Бескудниковском бульваре, Дмитровском шоссе и Долгопрудной улице.

Также сообщается, что до конца года в Тимирязевском, Дмитровском и Головинском районах планируется сдать под реновацию еще четыре новостройки на Тимирязевской, Долгопрудной и Флотской улицах.

Помимо этого, в рамках программы реновации жилья в Западном Дегунине строится три новых дома на улицах Ангарская, Базовская и Талдомская. Всего в районе в программу реновации вошли 45 домов, в которых проживает 9,5 тысячи человек.



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Теги: 
программа реновации жилья  САО  реновация жилья  договора  жилье  переезд  программа реновации 

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