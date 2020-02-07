7 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в районах Бескудниковский и Дмитровский в Северном административном округе договора на новое жилье уже заключили около 3 тысяч человек, сообщается на портале mos.ru.



По словам заммэра Дмитрия Ефимова, в двух районах идет переселение 4815 жителей из 20 многоквартирных домов. Из них договора на новое жилье с департаментом городского имущества подписали уже 2992 человека или 62% от всех переселяющихся. Еще 40 человек приглашены на подписание договоров в ближайшее время.



Новые квартиры жильцы расселяемых пятиэтажек получают в девяти новостройках, расположенных на Бескудниковском бульваре, Дмитровском шоссе и Долгопрудной улице.



Также сообщается, что до конца года в Тимирязевском, Дмитровском и Головинском районах планируется сдать под реновацию еще четыре новостройки на Тимирязевской, Долгопрудной и Флотской улицах.



Помимо этого, в рамках программы реновации жилья в Западном Дегунине строится три новых дома на улицах Ангарская, Базовская и Талдомская. Всего в районе в программу реновации вошли 45 домов, в которых проживает 9,5 тысячи человек.