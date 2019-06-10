10 июня. Mossovetinfo.ru – В московском метрополитене кондиционерами оснащены более 2,5 тысячи вагонов или около 45% подвижного состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.



Как сообщили в пресс-службе. Московский метрополитен готов к работе в условиях сильной жары. В вестибюлях станций сняты вторые двери, климатические системы в поездах переведены в летний режим работы, в поездах, не оборудованных кондиционерами, вентиляция осуществляется естественным путем, через специальные воздухозаборные устройства на крышах вагонов. Происходит плановая промывка вентиляционных систем станций и тоннелей.



На станциях заполнены запасы питьевой воды, в случае повышения температуры ее раздают пассажирам. С начала лета пассажирам роздано уже более 7 тысяч бутылок с водой. Уровень температуры на станциях постоянно мониторится в режиме онлайн.