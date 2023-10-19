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Город (Москва и область)     22.10.2023 09:49

Около 4,8 тыс. жителей ЦАО получили современные квартиры по реновации — Собянин

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Теги:  жилье  реновация  ЦПО  Москва  список 

21 октября — Mossovetinfo.ru — В ЦАО строят и проектируют 13 домов по программе реновации, с начала года в ЦАО получили новые квартиры больше 500 москвичей, а за время реализации программы — около 4,8 тысячи человек, сообщил Мэр Москвы в своем telegram-канале.

«Пять новостроек уже готовы и переданы под заселение. В их числе — здание на Бауманской улице, 47 — победитель конкурса “Лучший реализованный проект в области строительства”», — сообщил Собянин.

Дома, вошедшие в программу реновации жилья – список.

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Карта места

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Теги: 
жилье  реновация  ЦПО  Москва  список 

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