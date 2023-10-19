21 октября — Mossovetinfo.ru — В ЦАО строят и проектируют 13 домов по программе реновации, с начала года в ЦАО получили новые квартиры больше 500 москвичей, а за время реализации программы — около 4,8 тысячи человек, сообщил Мэр Москвы в своем telegram-канале.«Пять новостроек уже готовы и переданы под заселение. В их числе — здание на Бауманской улице, 47 — победитель конкурса “Лучший реализованный проект в области строительства”», — сообщил Собянин.