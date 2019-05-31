31 мая. Mossovetinfo.ru – С момента старта использования электробусов на маршрутах общественного транспорта в Москве, они перевезли около 5 миллионов пассажиров, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ежедневно электробусы перевозят около 50 тысяч пассажиров, что на 40 тысяч больше, чем в первый месяц работы.
В настоящее время в Москве работает 100 электробусов на шести маршрутах общественного транспорта. Для них установлено 62 зарядные станции. До конца года в Москву поставят еще 300 электробусов и 98 зарядных станций.
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