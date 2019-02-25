25 февраля. Mossovetinfo.ru – В период с 15 по 22 февраля в Москве было проверено коло 60% газифицированных квартир, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Дополнительная проверка газифицированных квартир была организована после ряда происшествий в различных регионах России, связанных с бытовым газом.



По словам Бирюкова, было обследовано более миллиона квартир, а также 100% газифицированных строений. В ряде случаев были выявлены нарушения жильцами правил пользования бытовым газом. Были устранены утечки газа на 1 816 газовых приборах. Более миллиона жильцов получили памятки по обращению с газовым оборудованием. Кроме того, были проведены инструктажи с представителями 639 управляющих компаний.



Бирюков сообщил, что проверки будут продолжены, и попросил москвичей с пониманием отнестись к этой работе и обеспечить сотрудникам Мосгаза доступ в квартиры для проведения обследования.