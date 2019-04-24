24 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 70 госуслуг, которые сейчас доступны в службах департамента труда и соцзащиты с мая по август будут переведены в центры госуслуг «Мои документы» сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента.



Перевод будет происходить в три этапа с мая по август. Первый этап начнется 6 мая, когда в МФЦ переведут 12 услуг, связанных с выдачей удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы. Эти услуги важны для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и и жертв политических репрессий.



Перевод услуг соцзащиты в МФЦ будет произведен для удобства граждан, так как это позволит сократить время на получение услуги.