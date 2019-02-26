26 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве установят около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения, сообщает портал mos.ru.
Камеры будут установлены над подъездами жилых домов, в школах, поликлиниках и других социальных объектах, на оживленных улицах и площадях. Часть камер будет подключена к системе распознавания лиц. Эта система ранее работала в пилотном режиме, теперь эксперимент завершен и признан удачным. Система позволяет очень быстро выявить человека, чье фото загружено в базу данных правоохранителей.
Таким образом, к концу года количество камер городской системы видеонаблюдения превысит 174 тысячи. Установка видеокамер способствует повышению уровня безопасности в городе. Сообщается, что в настоящий момент записи с камер видеонаблюдения используются при расследовании примерно 70% правонарушений.
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