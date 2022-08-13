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Город (Москва и область)     13.08.2022 13:22

Около 870 га лесов вдоль дорог Подмосковья очистят от погибших деревьев

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13 августа. Mossovetinfo.ru - На площади 870 га в Подмосковье проведут очистку леса вдоль дорог от погибших и поврежденных деревьев, - сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По информации властей Подмосковья, работы по обращениям граждан уже выполнены на прилегающей территории автодорог рядом с Волоколамским - 41,7 га (3,9 км), Пятницким - 26,1 га (3 км), Минским - 12,2 га (2 км), Горьковским - 11,7 га (1,6 км) и Ярославским - 2,6 га (1 км) шоссе. Также проводятся вблизи населенных пунктов рядом с Осташковским - 9,3 га (1,7 км), Рублево-Успенским - 19,3 га (1 км) и Ильинским - 9 га (1,8 км) шоссе и вне населенных пунктов - вдоль трасс А-107 (ЦКАД) - 73,8 га (3 км), М4 «Дон» - 16,4 га (2 км) и М2 «Крым» - 15,3 га (1,1 км) и Егорьевского шоссе - 7,8 га (3 км).

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Карта места

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