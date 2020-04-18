18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области с пациентами, зараженными коронавирусом, работают около 8 тысяч сотрудников медучреждений, сообщила га совещании регионального правительства министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.



Стиргункова сообщила, что с зараженными коронавирусом пациентами работают 3 тысячи врачей, 3,5 тысячи среднего медперсонала, более 1 тысячи младшего медперсонала.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу, 18 апреля, подписал постановление, согласно которому на время пандемии коронавируса врачей и медработников будут бесплатно размещать в гостиницах и бесплатно доставлять их от места проживания до работы и обратно.