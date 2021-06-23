Около 90% заболевших коронавирусом в Москве заразились индийским штаммом — Собянин

23 июня. Mossovetinfo.ru - Около 90% заболевших коронавирусом в Москве заразились индийским штаммом COVID-19, заявил в ходе совещания у президента России мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, индийский штамм требует вдвое больше иммунитета, чем уханьский штамм коронавируса. Это привело к тому, что выросло и общее количество заболевших, и к тому, что на 20-30% выросло число людей, у которых заболевание проходит в тяжелой форме, и к росту смертности от коронавируса.



В связи с появлением индийского штамма, расчетный коллективный иммунитет таковым не оказался.



Ранее сообщалось, что в Москве второй день подряд обновляется максимальное число умерших от коронавируса за сутки за все время пандемии.