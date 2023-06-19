Около 95 тысяч штрафов с камер за непристегнутый ремень направлено с начала года в Подмосковье

20 июня — Mossovetinfo.ru — Комплексы фотовидеофиксации Подмосковья обнаружили на дорогах региона около 95 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности, — сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



После фиксации штрафа собственники автомобиля получают штраф в размере 1 тысячи рублей.



На дорогах региона установлены около 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации и больше трети из них способны распознавать отсутствие ремня у водителя.



Наибольшее количество камер работает на дорогах Подмосковья, на которых наблюдается высокая интенсивность движения. В их число входят «кольцевые» А-107 и А-108, Новорижское, Щелковское, Симферопольское, Дмитровское, Новорязанское, Минское, Ленинградское, Ярославское и Киевское шоссе.