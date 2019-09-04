4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общественный атриум и новая пешеходная зона открылись в районе Политехнического музея в Москве в среду, 4 сентября.
На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новое общественное пространство будет использовано для мероприятий, которые будет проводить музей, и выразил надежду, что музею удастся наполнить новое общественное пространство жизнью.
На первом этапе открыты галерея и уличный проход вдоль музея, в дальнейшем будет открыта галерея внутри музея, но для пешеходов она будет открыта уже сейчас.
Новое пешеходное пространство соединит между собой уже существующие пешеходные зоны: улицы Никольская, Мясницкая, Рождественка, Маросейка, Покровка, Ильинский сквер, Старую и Славянскую площади, Китайгородский проезд и парк «Зарядье».
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