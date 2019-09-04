Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.09.2019 16:26

Около Политехнического музея появилось новое общественное пространство и пешеходная зона

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Политехнический музей  пешеходная зона 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общественный атриум и новая пешеходная зона открылись в районе Политехнического музея в Москве в среду, 4 сентября.

На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что новое общественное пространство будет использовано для мероприятий, которые будет проводить музей, и выразил надежду, что музею удастся наполнить новое общественное пространство жизнью.

На первом этапе открыты галерея и уличный проход вдоль музея, в дальнейшем будет открыта галерея внутри музея, но для пешеходов она будет открыта уже сейчас.

Новое пешеходное пространство соединит между собой уже существующие пешеходные зоны: улицы Никольская, Мясницкая, Рождественка, Маросейка, Покровка, Ильинский сквер, Старую и Славянскую площади, Китайгородский проезд и парк «Зарядье».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Политехнический музей  пешеходная зона 

Возврат к списку

Лента новостей

17:18 Происшествия Суд приговорил Евгения Коваленко, бросившего урну в бойца ОМОН, к 3,5 годам колонии

16:26 Город (Москва и область) Около Политехнического музея появилось новое общественное пространство и пешеходная зона

15:35 В России Названы города России с самым грязным воздухом

14:33 Общество На выборы в Мосгордуму допустят даже тех наблюдателей, которые подадут заявление на день позже - МГИК

14:16 Город (Москва и область) Большой спортивный праздник пройдет в Лужниках в День города

Актуальные материалы

08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города

19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru