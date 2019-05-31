31 мая. Mossovetinfo.ru – Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве в четверг, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.



Леус отметил, что осадки в Москве распределились неравномерно. При месячной норме осадков для мая в 51 миллиметр, во Внуково выпало 24 миллиметра осадков, в Шерметьево – 13 миллиметров, а на метеостанции ВДНХ зафиксировали всего 1 миллиметр