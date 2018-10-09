9 октября. Mossovetinfo.ru – Подключится к бесплатной городской сети Wi-Fi теперь можно почти в половине московских библиотек, сообщает портал mos.ru.



Доступ к сети Moscow_WiFi_Free организован в 211 из 440 библиотек столицы. В общей сложности в них установлено 1,2 тысячи точек доступа, в среднем по 6 точек доступа на каждую библиотеку. Минимальная скорость интернета в библиотеках составляет 1 мегабит в секунду даже при максимальной нагрузке на сеть.



Оснащение московских библиотек точками доступа Wi-Fi началось в 2017 году.