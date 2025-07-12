Около шести триллионов рубле составляет ежегодная выручка занятых в московской арт-индустрии компаний - Собянин

18 июля — Mossovetinfo.ru — Московская креативная индустрия в лице 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей арт-индустрии, объединяет несколько направлений — это мастерские и галереи, культурные пространства и проектная деятельность, а также арт-образование: курсы, мастер-классы и арт-менеджмент — услуги по продвижению творческих проектов. Ежегодная выручка занятых в этой сфере компаний составляет около шести триллионов рублей. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.



«Общая годовая выручка этих компаний в 2024 году составила 5,85 миллиарда рублей. С одной стороны, это на 63,5 процента больше, чем в 2019 году, с другой — очевидны хорошие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство. Основной мерой поддержки арт-индустрии является предоставление площадок, в том числе в известных креативных кластерах «Винзавод», «Флакон», «Зотов», центре творческих индустрий «Фабрика» и других», — рассказал Сергей Собянин.



Город предоставляет креативным предпринимателям площадки для презентации своих проектов, открывает студии и мастерские, проводит профессиональные конкурсы и тематические ярмарки.