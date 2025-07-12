 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     18.07.2025 08:34

Около шести триллионов рубле составляет ежегодная выручка занятых в московской арт-индустрии компаний - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  арт-индустрия  креативная индустрия  Москва  поддержка  площадки  Собянин  выручка 

18 июля — Mossovetinfo.ru — Московская креативная индустрия в лице 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей арт-индустрии, объединяет несколько направлений — это мастерские и галереи, культурные пространства и проектная деятельность, а также арт-образование: курсы, мастер-классы и арт-менеджмент — услуги по продвижению творческих проектов. Ежегодная выручка занятых в этой сфере компаний составляет около шести триллионов рублей. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Общая годовая выручка этих компаний в 2024 году составила 5,85 миллиарда рублей. С одной стороны, это на 63,5 процента больше, чем в 2019 году, с другой — очевидны хорошие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство. Основной мерой поддержки арт-индустрии является предоставление площадок, в том числе в известных креативных кластерах «Винзавод», «Флакон», «Зотов», центре творческих индустрий «Фабрика» и других», — рассказал Сергей Собянин.

Город предоставляет креативным предпринимателям площадки для презентации своих проектов, открывает студии и мастерские, проводит профессиональные конкурсы и тематические ярмарки.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
арт-индустрия  креативная индустрия  Москва  поддержка  площадки  Собянин  выручка 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:21 Мнения Мария Захарова: Новый визионерский проект глобального глубинного государства - это искусственный интеллект

08:34 Город (Москва и область) Около шести триллионов рубле составляет ежегодная выручка занятых в московской арт-индустрии компаний - Собянин

08:02 Другое Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников, «в том числе три, летевших на Москву» - Минобороны

12:05 Другое Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок - Роскачество

07:49 Город (Москва и область) Центр Москвы перекроют 19 июля, суббота, из-за спортивных фестивалей - схемы перекрытий

Актуальные материалы

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

09:16 Мнения Весь «морально и физически устаревший жилфонд» в Москве ждет реновация

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru