Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     26.06.2019 10:18

Около тысячи парковочных мест для инвалидов создадут в Москве до конца лета

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦОДД  парковки  инвалиды 

26 июня. Mossovetinfo.ru – До конца лета в Москве создадут около тысячи парковочных мест для инвалидов, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.

По словам Назарова, парковочные места для инвалидов ЦОДД создает в рамках сотрудничества с фондом «Я помогаю инвалидам». 94 парковочных места для инвалидов будут созданы около социально значимых объектов. В центре Москвы парковки для инвалидов появятся возле Филатовской и Морозовской больниц, а также возле Центра имени Вишневского.

Также Назаров сообщил, что 15 новых парковочных мест для людей с ограниченными возможностями уже создано.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦОДД  парковки  инвалиды 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:06 Происшествия Суд оставил без изменения меру пресечения сестрам Хачатурян

10:28 Город (Москва и область) Собянин рассказал о благоустройстве улицы Ильинка и прилегающих переулков

10:18 Город (Москва и область) Около тысячи парковочных мест для инвалидов создадут в Москве до конца лета

09:59 Город (Москва и область) Гигантский деловой центр построят на территории завода имени Хруничева

09:36 Город (Москва и область) Выставка советских игровых автоматов откроется на ВДНХ 27 июня

Актуальные материалы

15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru