26 июня. Mossovetinfo.ru – До конца лета в Москве создадут около тысячи парковочных мест для инвалидов, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.



По словам Назарова, парковочные места для инвалидов ЦОДД создает в рамках сотрудничества с фондом «Я помогаю инвалидам». 94 парковочных места для инвалидов будут созданы около социально значимых объектов. В центре Москвы парковки для инвалидов появятся возле Филатовской и Морозовской больниц, а также возле Центра имени Вишневского.



Также Назаров сообщил, что 15 новых парковочных мест для людей с ограниченными возможностями уже создано.