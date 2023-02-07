Округами с самым чистым воздухом в Подмосковье стали Власиха, Дубна, Зарайск, Истра и Протвино

7 января, Mossovetinfo.ru - Округами с самым чистым воздухом стали Власиха, Дубна, Зарайск, Истра и Протвино, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. В Минэкологии Подмосковья проанализировали данные с 245 стационарных постов наблюдения и замеров мобильных лабораторий, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.



Также сообщается что накануне было завершено сравнительное исследование качества атмосферного воздуха в 2022 году и по сравнению с 2021 годом, концентрации большинства контролируемых веществ снизились. Единственное вещество, концентрация которого незначительно возросла — оксид углерода СО, что связывают с ростом объемов автомобильных выхлопов.



В то же время заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам что в январе 2023 года воздух в столице был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде.



«Среднемесячные концентрации оксида азота вблизи автотрасс были ниже прошлогоднего значения на 15%, оксида углерода около магистралей - на 24% и на жилых территориях - на 25%. Этому способствовала ветреная погода, которая, несмотря на дефицит осадков, оказала благоприятное воздействие на качество атмосферного воздуха», - отметил Бирюков.