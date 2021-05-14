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Город (Москва и область)     14.05.2021 09:06

Онлайн-навигатор по мерам поддержки предпринимателей заработал в Москве

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Теги:  бизнес  поддержка  сервисы  онлайн-сервисы 

14 мая. Mossovetinfo.ru — На инвестиционном портале Москвы заработал сервис «Навигатор мер поддержки», который позволяет предпринимателям узнать о существующих в столице мерах поддержки бизнеса, сообщается на портале mos.ru.

«Сегодня пользователям инвестпортала доступно более 100 мер господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты. Чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на инвестпортале запущен новый сервис — «Навигатор мер поддержки», - рассказал Заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, новый сервис не только поможет пользователям найти необходимые меры поддержки среди федеральных и городских видов поддержки бизнеса, но и с помощью системы фильтров, профиля конкретной компании, сферы ее деятельности поможет максимально точно их подобрать.

Воспользоваться сервисом могут все, а зарегистрированные пользователи портала могут сразу подать онлайн-заявку на получение необходимых мер поддержки. Если же для получения каких-то конкретных мер поддержки заявку нужно подавать лично или онлайн на сайтах других ведомств, на этот счет составлены подробные инструкции, как это сделать.

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Теги: 
бизнес  поддержка  сервисы  онлайн-сервисы 

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