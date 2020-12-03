3 декабря. Mossovetinfo.ru - Оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с коронавирусом в своем telegram-канале разъяснил динамику выявляемых случаев заболевания в Москве.
Показатели заболеваемости в столице варьируются в течение недели, а пик выявленных случаев приходится обычно на середину недели.
В Москве находится самое большое количество лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус, в том числе 28 частных. Их загрузка в течение недели неравномерна. В общей сложности в разные дни количество проводимых тестов во всех лабораториях Москвы может отличаться на 20-25 тысяч. В связи с этим отличаются и показатели заболеваемости в разные дни.
Больше всего тестов люди сдают в понедельник и вторник, после выходных. На обработку теста и получение результата требуется 48 часов. Таким образом, в середине недели оперативный штаб получает данные за понедельник и вторник, именно поэтому в середине недели цифры заболеваемости достигают пика.
В пятницу и выходные дни количество проводимых тестов снижается, в том числе и потому. Что в выходные не проводится тестирование сотрудников в частных лабораториях за счет работодателей.
В опертшатбе отметили, что аналогичные тенденции с разбросом уровня заболеваемости в разные дни недели отмечаются и в других крупных мегаполисах, сопоставимых по масштабам с Москвой. Подчеркивается, что для получения объективной картины необходимо анализировать не ежедневную, а недельную заболеваемость. В частности, на прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 3% по отношению к показателям предыдущей недели.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выявлено 7 750 новых случаев заражения коронавирусом.
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