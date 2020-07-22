22 июля. Mossovetinfo.ru – В центральном административном округе Москвы с 24 по 26 июля пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве.



Подобные операции проводятся регулярно с целью повышения безопасности дорожного движения. В ходе операции будет уделяться особое внимание состоянию водителей, чтобы предотвратить вождение в состоянии алкогольного опьянения.