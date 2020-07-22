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Город (Москва и область)     22.07.2020 20:07

Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Москве с 24 по 26 июля

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Теги:  дорожное движение  ГИБДД  операция Нетрезвый водитель 

22 июля. Mossovetinfo.ru – В центральном административном округе Москвы с 24 по 26 июля пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве.

Подобные операции проводятся регулярно с целью повышения безопасности дорожного движения. В ходе операции будет уделяться особое внимание состоянию водителей, чтобы предотвратить вождение в состоянии алкогольного опьянения.


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Карта места

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Теги: 
дорожное движение  ГИБДД  операция Нетрезвый водитель 

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