Оперштаб Москвы разъяснил порядок обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

24 июня. Mossovetinfo.ru - В связи с поступающими вопросами от работодателей об обязательной вакцинации 60% работников учреждений, определённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Москвы, Оперштаб Москвы и Руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве выступают с разъяснениями.



1. Обязан ли работодатель организовать вакцинацию от COVID-19 работников, сотрудников, входящих в перечень сфер, утвержденных Постановлением?



Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели (далее – работодатели) в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные Главным государственным санитарным врачом по г. Москве.



В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее - Закон № 157-ФЗ), п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) Главным государственным санитарным врачом по г. Москве принято постановление от 15.06.2021 № 1, предусматривающее проведение обязательной вакцинации отдельных групп населения по эпидемическим показаниям.



В силу ст. 10, ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ граждане, а также работодатели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.



При этом работодатели обязаны проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. К таким мероприятиям относятся, в том числе и профилактические прививки, проводимые в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (п. 2 ст. 25, п. п. 1 и 3 ст. 29, ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ).



Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется работодателями, в частности, путем осуществления программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, которые доступны для всех граждан и проводятся бесплатно (ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон № 323-ФЗ), п. 2 ст. 4 Закона № 157-ФЗ). Прививки от COVID-19 включены в национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н (далее – НК).



Также, согласно ч. 1 ст. 209, ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) работодатель обязан обеспечить безопасные для работников условия труда и охраны труда, в том числе и путем проведения санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий, т.е. организационных, административных, медико-санитарных и иных мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и их ликвидацию.



2. В постановлении указана цифра 60% вакцинированных от общей численности сотрудников. Кто имеется в виду – только вакцинированные? Или в этих 60% также учитываются лица, имеющие медицинский отвод от прививки и ранее переболевшие COVID-19 с наличием антител?



В 60% учитываются исключительно работники (сотрудники), получившие вакцинацию. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной.



В оставшихся 40% как раз учитываются те, кто имеют временные медицинские отводы, те, кто переболели коронавирусом и другие лица на усмотрение самих организаций. Например, люди, которые по каким-то причинам еще не приняли для себя решение получить надежную защиту. У этих групп работников оснований надеяться на наличие иммунитета меньше.



3. Если в компании есть региональные подразделения, то как будет считаться общая численность сотрудников, подлежащих вакцинации? От общей численности сотрудников всех подразделений компании или только от численности сотрудников подразделений, находящихся на территории Москвы?



Для расчета общей штатной численности сотрудников в части 60% обязательных к вакцинации в расчет берется численность только работающих в Москве.



4. Сотрудники, работающие удаленно (дистанционно) и самозанятые, привлеченные на основании договоров, включаются в общий штат при определении процента вакцинированных?



Да.



5. На основании каких требований будет осуществляться отнесение сферы деятельности юридического лица к перечисленным в пункте 1 постановления, в частности – торговля (ОКВЭД/ОКОНХ, иные критерии)?



В постановлении определяется категория лиц, которые по сфере своей деятельности имеют высокий уровень эпидемиологических контактов и участвуют в цепочке передачи вирусов. К сфере торговли относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров розничному потребителю-гражданину) но и оптовая и дистанционная торговля. Она не предусматривает посещения гражданами общественных мест, но тем не менее предполагает прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара.



Под транспортом общего пользования, указанным п.1 Постановления понимается исключительно общественный транспорт и такси (пассажирский транспорт), предусматривающий контакт сотрудников с гражданами-пассажирами.



6. Кому положен медицинский отвод, то есть кто из работников не подлежит обязательной вакцинации.



Перечень заболеваний и состояний для медицинского отвода от проведения прививки против COVID-19 небольшой. Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Как правило, в таком состоянии люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее 6 месяцев назад коронавирусная инфекция. Такие работники не подлежат обязательной вакцинации.



В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.



7. Надо ли предоставлять справку о наличии медотвода в Правительство Москвы, Роспотребнадзор?



Нет, для проведения проверок справки не нужны. Мы осуществляем автоматическую сверку данных о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России (Единый по стране регистр вакцинированных) и проверяем выполнение показателя в 60%. Информация о медотводах, прошедшей болезни и других причинах отказа от прививки – скорее полезна самому работодателю, для понимания уровня защищенности его коллектива и клиентов. Такие работники относятся к оставшимся 40%.



8. Какие титры антител к коронавирусу приравниваются к прививке?



При оценке исполнения работодателем требований Постановления – никакие. В настоящее время имеющиеся в городе (городские и частные лаборатории) тест-системы, делающие ИФА, имеют разные единицы изменения и не сопоставимы с точки зрения их результатов. Поэтому на текущий момент ориентироваться на результаты ИФА-тестирования некорректно.



С точки зрения экспертов, наличие высокого уровня иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинирования.



9. Каким образом можно организовать выбор вакцины и вакцинацию от коронавируса с выездом на рабочие места и выделенным врачом, чтобы контролировать побочные эффекты (линия моральной и физической поддержки)?



Выбор вакцины в первую очередь определяется по медпоказаниям. Вопрос выезда для централизованной вакцинации сотрудников необходимо решать индивидуально с медицинскими организациями любых форм собственности, осуществляющими данный вид деятельности.



У городских медучреждений в настоящий момент выездная вакцинация не предусмотрена, однако федеральные и частные медучреждения такие услуги осуществляют.



В Москве обеспечены широчайшие возможности вакцинации. Работает 100 пунктов на базе городских поликлиник, павильоны «Здоровая Москва» переориентированы исключительно под вакцинацию и работают до последнего посетителя, работают выездные бригады вакцинации в торговых центрах и популярных общественных пространствах. Получить прививку можно как по записи, так и без нее по живой очереди. Кроме того, город передал вакцину частным медорганизациям, 116 из которых тоже проводят процедуру вакцинации.



10. Обязательно ли прохождение теста на антитела с титром перед вакцинацией? Какие обследования необходимо пройти, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к вакцине?



Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований, проходить не требуется.



11. Какие основания предусмотрены законодательством для отстранения от работы сотрудника, отказавшегося от проведения профилактической прививки от COVID-19



Ст. 76 ТК РФ установлено что в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации работодатель обязан отстранить работника от работы .



В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона № 52-ФЗ при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, к которым относится COVID-19, главный государственный санитарный врач субъекта Российской Федерации выносит постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в котором определяет отдельные группы граждан, а также сферы услуг (перечень работ) с высоким риском заболевания инфекционными болезнями в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.



При этом не применяются иные федеральные законы, акты Правительства Российской Федерации (Федеральный закон от 17.09.1998 № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825, НК). Требование о проведении профилактических прививок в период эпиднеблагополучия распространяется только на группы граждан и сферы услуг (работ), указанные в постановлении Главного государственного врача по городу Москве.



При вынесении постановления Главным государственным врачом по городу Москве, граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия. Данная позиция отражена в письме Роспотребнадзора от 01.03.2021 N 02/3835-2021-32: при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (ст. 51 ФЗ N 52-ФЗ, ст. 10 ФЗ N 157-ФЗ). И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок, от работы.



На основании вышеизложенного, работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний.



В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ).



Работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от проведения профилактической прививки.



12. Что делать, если работник уклоняется или отказывается от оформления письменного отказа от профилактической прививки?



В случае уклонения работника (сотрудника) от оформления письменного отказа от проведения прививки работодателю необходимо зафиксировать этот факт, составив в письменной форме соответствующий акт.



13. Как будет осуществляться контроль за исполнением работодателями постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 15.06.2021 № 1?



Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля 2021 г. по 15 июля 2021 г. представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведения о сотрудниках. В автоматическом режиме вся представленная информация будет сопоставляться с данными о вакцинированных лицах, которая содержится в ЕМИАС и государственной информационной системе Минздрава России (Единый по стране регистр вакцинированных). При выявлении несоответствия установленному требованию о вакцинировании не менее 60% работников (сотрудников) информация о нарушении будет незамедлительно передаваться в Управление Роспотребнадзора по г. Москве.



Контроль будет проводиться в форме сплошных проверок, в отношении всех работодателей.



14. Какие санкции ожидают работодателя, в случае не соблюдения требования о количестве вакцинированных сотрудников и (или) не предоставления отчета о вакцинации сотрудников?



В силу ч. 2,3 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.



С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 Управление Роспотребнадзора по г. Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.



15. Можно ли работать без масок и перчаток тем, кто привит или имеет справку с антителами?



Нет. Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников (сотрудников) вне зависимости от прохождения вакцинации.



16. Где вакцинироваться иностранцам и мигрантам?



Сразу после принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан, работающих в сферах, указанных в Постановлении. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов.



17. Возможно ли включить прививку от COVID-19 в список обязательных прививок в санитарные книжки и ставить отметки о ней?



Подтверждением вакцинации является исключительно сертификат, оформленный в электронной форме. Отметка в личной медицинской книжке работника (сотрудника), может рассматриваться только как дополнительная опция, при этом в записи о вакцинации обязательно должны содержаться сведения о полученном сертификате о вакцинации.



18. Возможно ли использование в примерочных магазинов рециркуляторов закрытого типа, работающих всё время работы самого магазина без указания графика очистки (так как процесс очистки идет непрерывным циклом, в отличие от кварцевания)?



Да



