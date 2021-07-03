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Город (Москва и область)     03.07.2021 11:35

Оперштаб опубликовал новую статистику по COVID-19 по Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб опубликовал новую статистику по коронавирусу. В Москве выявлено 7 446 новых случаев заражения.

За сутки госпитализировано 1 756 человек, скончались 116 пациентов. На ИВЛ находятся 734 человека. В городе выздоровел ещё 5 869 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 176 793.

В России пятый день подряд фиксируется максимум смертей от COVID-19

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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