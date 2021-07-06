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Город (Москва и область)     06.07.2021 11:18

Оперштаб опубликовал новую статистику по COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

6 июля. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 498 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Госпитализировано 1 598 человек, на аппаратах ИВЛ находится 659 человек.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 6 019 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 114 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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