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Город (Москва и область)     08.10.2021 12:41

Оперштаб опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

8 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 595 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За сутки госпитализировано 1 074 человека, на аппаратах ИВЛ находятся 470 человек.

Также за прошедшие сутки в Москве вылечились от коронавируса 2 288 пациентов из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 71 человек.

Ранее оперштаб сообщил, что в России вновь обновлен показатель максимальной суточной смертности от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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