Оперштаб опубликовал статистику по COVID-19 в Москве за сутки

30 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки умерли 117 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. В столицы выявлено 5 823 новых случая заражения.



За сутки госпитализировано 1 725 человек, скончались 117 пациентов. На ИВЛ находятся 678 человек. За сутки выздоровели ещё 5 574 пациента.