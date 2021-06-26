11:23 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Москве
10:45 Общество Гроза и град ожидаются в Москве 26 июня
22:42 Общество Справедливороссы заявили о недопустимости принудительной вакцинации
18:50 Город (Москва и область) Сбой произошел вечером 25 июня на синей ветке метро
18:40 Город (Москва и область) Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19 - Ракова
11:23 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Москве
18:40 Город (Москва и область) Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19 - Ракова
16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан
11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19
10:58 Общество Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос