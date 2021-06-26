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Город (Москва и область)     26.06.2021 11:23

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

26 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за последние сутки выявлено 8457 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки госпитализированы 1 776 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находится 672 человека.В городе выздоровели ещё 4 260 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 139 840.

Перед этим в Москве в течение четырех дней подряд фиксировалось максимальное число смертей от COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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