4 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 868 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за сутки в Москве от коронавируса вылечился 6 891 человек, скончалось 77 человек.
С 4 декабря в Москве открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря.
11:40 Город (Москва и область) Будущая станция МЦД 4 Крекшино открыта после реконструкции
11:00 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил статистику по коронавирусу за сутки в Москве
10:42 В России Центробанк аннулировал лицензию подмосковного «Дом-банка»
09:58 Мнения Врач рассказал, как коронавирус распространяется внутри семьи
09:27 В мире Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав