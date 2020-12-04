4 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 868 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Ранее сообщалось, что за сутки в Москве от коронавируса вылечился 6 891 человек, скончалось 77 человек.



С 4 декабря в Москве открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря.