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Город (Москва и область)
24.06.2023, 22:19
Oперштабы НАК предупреждают об ответственности за акции протеста в период режима КТО
24 июня — Mossovetinfo.ru — Оперативные штабы НАК в Москве и в Московской области информируют, что участие граждан в ...
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Город (Москва и область)
24.06.2023, 07:46
Усилены меры безопасности в Москве и Московской области и ряде регионов России
24 июня — Mossovetinfo.ru — В связи с проведением антитеррористических мероприятий в Москве и в Московской области у...
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Город (Москва и область)
23.06.2023, 18:31
Балкон обрушился на «Мерседес» и «Тойоту» в центре Москвы
23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня в 12:17 произошло обрушение балкона по адресу: Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1, - сообщае...