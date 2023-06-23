Oперштабы НАК предупреждают об ответственности за акции протеста в период режима КТО

24 июня — Mossovetinfo.ru — Оперативные штабы НАК в Москве и в Московской области информируют, что участие граждан в несанкционированных митингах и акциях протеста в период режима контртеррористической операции являются преступными и к участникам «будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», - сообщили ИА МОССОВЕТ в группе взаимодействия со СМИ Оперативных штабов в Москве и в Московской области.



«В условиях правового режима контртеррористической операции, введенного на территории города Москвы и Московской области 24 июня 2023 года, фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер», — также отмечается в сообщении.