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Город (Москва и область)     24.06.2023 22:19

Oперштабы НАК предупреждают об ответственности за акции протеста в период режима КТО

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Теги:  НАК  КТО  режим контртеррористической операции  предостережение  акции  митинги  закон  ответственность 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Оперативные штабы НАК в Москве и в Московской области информируют, что участие граждан в несанкционированных митингах и акциях протеста в период режима контртеррористической операции являются преступными и к участникам «будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», - сообщили ИА МОССОВЕТ в группе взаимодействия со СМИ Оперативных штабов в Москве и в Московской области.

«В условиях правового режима контртеррористической операции, введенного на территории города Москвы и Московской области 24 июня 2023 года, фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер», — также отмечается в сообщении.

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Теги: 
НАК  КТО  режим контртеррористической операции  предостережение  акции  митинги  закон  ответственность 

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