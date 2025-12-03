Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК – Собянин

9 декабря — Mossovetinfo.ru — Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех без исключения турникетах метро и МЦК, в «Аэроэкспрессе», на причалах регулярного речного электротранспорта и нескольких станциях Московских центральных диаметров, до конца 2026 года сервис оплаты будет доступен на всех станциях МЦД, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Больше не нужны карты, телефоны или наличные — достаточно одного взгляда в камеру. Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы».



Система максимально безопасна и защищена от внешнего вмешательства. Все данные пользователей надёжно зашифрованы. Это полностью российская разработка, которая принадлежит Правительству Москвы, отметил Собянин.



С момента запуска сервиса — в октябре 2021 года — к нему уже подключились почти 700 тысяч пользователей. В рабочий день системой пользуются около 200 тысяч человек.