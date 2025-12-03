 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     09.12.2025 09:56

Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК – Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  биометрия  транспорт  проезд  оплата  Собянин 

9 декабря — Mossovetinfo.ru — Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех без исключения турникетах метро и МЦК, в «Аэроэкспрессе», на причалах регулярного речного электротранспорта и нескольких станциях Московских центральных диаметров, до конца 2026 года сервис оплаты будет доступен на всех станциях МЦД, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Больше не нужны карты, телефоны или наличные — достаточно одного взгляда в камеру. Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы».

Система максимально безопасна и защищена от внешнего вмешательства. Все данные пользователей надёжно зашифрованы. Это полностью российская разработка, которая принадлежит Правительству Москвы, отметил Собянин.

С момента запуска сервиса — в октябре 2021 года — к нему уже подключились почти 700 тысяч пользователей. В рабочий день системой пользуются около 200 тысяч человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  биометрия  транспорт  проезд  оплата  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:56 Город (Москва и область) Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК – Собянин

18:43 В России Путин поручил незамедлительно начать структурные изменения в экономике

07:23 В мире Трамп заявил, что разочарован Зеленским, который не прочитал проект мирной сделки

06:27 Город (Москва и область) Облачная погода и до плюс 2 ожидается в Москве и области 8 декабря

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru