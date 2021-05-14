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Город (Москва и область)     14.05.2021 09:31

Оплатить проезд в метро можно будет с помощью лица

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Теги:  метро  метрополитен  оплата проезда  Face Pay 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Возможность оплатить проезд с помощью лица (технология Face Pay) до конца года появится на всех станциях метро, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, сейчfc тестирование Face Pay проходит на нескольких станциях, в нем принимают участие сотрудники департамента транспорта и партнеры сервиса. Все они оставили свои биометрические данные, теперь турникеты распознают их и позволяют пройти, автоматически списывая деньги с карты.

С помощью Face Pay оплатить проезд можно будет, не доставая ни транспортную или банковскую карту, ни мобильный телефон.

При этом, новый вид оплаты не будет являться обязательным, по словам заммэра, это всего лишь еще один способ оплатить проезд.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  оплата проезда  Face Pay 

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