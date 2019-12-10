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Город (Москва и область)     10.12.2019 08:26

Оплатить резидентное парковочное разрешение в Москве теперь можно по частям

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Теги:  резидентные разрешения  оплата  рассрочка 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Москвичи получили возможность оплачивать резидентное парковочное разрешение в рассрочку, сообщается на портале mos.ru.

Резидентное парковочное разрешение позволяет бесплатно парковать автомобиль на платной городской парковке в зоне проживания с 20:00 до 08:00. Для круглосуточной парковки в районе проживания за резидентное разрешение нужно заплатить 3 тысячи рублей в год, шесть тысяч рублей за два года и девять тысяч рублей за три года.

Теперь через сервис «Мои платежи» появилась возможность оплачивать разрешение в рассрочку. Автомобилист сразу оплачивает три тысячи рублей за первый год пользования разрешением, а остальную сумму может оплачивать частями по удобному для него графику. Единственное условие – на момент наступления следующего года на счету должно быть 3 тысячи рублей. Если не внести (сразу или в рассрочку) три тысячи рублей перед началом следующего года, оформлять резидентное разрешение придется заново.


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Теги: 
резидентные разрешения  оплата  рассрочка 

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