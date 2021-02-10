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Город (Москва и область)     10.02.2021 11:25

Опубликован график переселения ещё 665 домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  график  программа реновации  жилье  реновация  снос пятиэтажек 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы определили этапы и сроки переселения еще 655 домов, вошедших в программу реновации жилья, соответствующий приказ подписан департаментом градостроительной политики Москвы 10 февраля.

Ранее эти дома не вошли в график переселения по программе реновации, опубликованный в августе 2020 года.

Переселение будет происходить в три этапа: 152 дома должны быть расселены в 2020-2024 годах, 252 дома - с 2025 по 2028 годы, еще 261 дом - с 2029 по 2032 годы.

В общей сложности в расселяемых домах проживает более 99 тысяч человек. Решение еще по 24 домам будет принято позднее.

В рамках программы реновации жилья переехали или находятся в процессе переселения более 34 тысяч жителей 223 домов. Построено 98 новых домов, из которых 76 уже передано под заселение. Еще 276 домов находятся на разных этапах строительства или проектирования. Всего в программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживает около 1 миллиона человек.

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  график  программа реновации  жилье  реновация  снос пятиэтажек 

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