18 февраля — Mossovetinfo.ru — В четверг, 19 февраля, в Москве и области будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за метели, гололедицы и усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.«В течение суток 19 февраля на территории Москвы ожидается сильный, в дневные часы местами очень сильный снег; метель, гололедица и снежные заносы на дорогах; усиление ветра восточной четверти в порывах до 17 м/с», – говорится в сообщении.В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) водителей попросили не рисковать и оставить машины дома 19 февраля.ЦООД прогнозирует локальные ограничения на дорогах столицы 18 и 19 февраля.«В центре Москвы возможны локальные ограничения движения. Кроме того, завтра возможно ухудшение условий движения из-за гололедицы, а в четверг - снегопад. Выезжая на автомобиле, водители рискуют не только временем, но и безопасностью: из-за буксующих машин и временных перекрытий можно попасть в заторы», - сообщают в ЦООД.Также синоптики прогнозируют, что снегопад, который начнется утром в четверг и завершится утром в пятницу, принесет более 50% месячной нормы осадков, «».