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Город (Москва и область)     24.08.2022 08:41

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары и пожаров объявлен в Москве на 24 августа

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Теги:  Москва  Гидрометцентр  жара  погода  пожары  Московская область 

24 августа, Mossovetinfo.ru - В Москве и области до 14:00 25 августа будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, информирует Гидрометцентр России.
Также с 12:00 до 18:00 24 августа в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары.

По прогнозу синоптиков жаркая погода прогнозируется до субботы, 27 августа. 24 августа, в Москве будет 31–33°C (в Подмосковье — 28–33°C), без дождей.

Напомним, что для обеспечения пожарной безопасности с 19 по 28 августа на всей территории Московской области вводятся ограничения пребывание людей в лесах и заезд туда транспорта.

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Теги: 
Москва  Гидрометцентр  жара  погода  пожары  Московская область 

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