«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве на пятницу и субботу

27 июня — Mossovetinfo.ru — В пятницу и субботу в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.



«Очень высокая температура. Период предупреждения – с 12:00 28 июня до 17:00 28 июня. Период предупреждения – с 11:00 29 июня до 18:00 29 июня», – говорится в сообщении.



Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды, сообщили в горадминистрации. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.



Также коммунальные службы в жару будут в цикличном режиме проводить полив проезжей части, чтобы охлаждать поверхность дорог и снизить возможность их деформации.



В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными: избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды.



При необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01