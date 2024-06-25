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Город (Москва и область)     27.06.2024 19:45

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве на пятницу и субботу

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Теги:  погода  жара  оранжевый уровень  МЧС 

27 июня — Mossovetinfo.ru — В пятницу и субботу в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения – с 12:00 28 июня до 17:00 28 июня. Период предупреждения – с 11:00 29 июня до 18:00 29 июня», – говорится в сообщении.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой жаркой погоды, сообщили в горадминистрации. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Также коммунальные службы в жару будут в цикличном режиме проводить полив проезжей части, чтобы охлаждать поверхность дорог и снизить возможность их деформации.

В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными: избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды.

При необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01

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Теги: 
погода  жара  оранжевый уровень  МЧС 

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