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27.06.2024, 19:45
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве на пятницу и субботу
27 июня — Mossovetinfo.ru — В пятницу и субботу в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности и...
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Город (Москва и область)
26.06.2024, 10:05
Празднование Дня молодежи пройдет в парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня
26 июня — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «День молодежи» пройдет 29 и 30 июня в парке культуры и отдыха «Ходынское поле», с...
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Город (Москва и область)
25.06.2024, 09:24
Собянин назвал территории, которые будут благоустроены в центре Москвы в 2024 году
25 июня — Mossovetinfo.ru — В Центральном административном округе в 2024 году планируется благоустроить парк «Усадьба...