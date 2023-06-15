«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары 30 градусов

16 июня — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за очень высокой температуры воздуха - до плюс 30 градусов, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение действует с 11:00 мск до 18:00 мск пятницы 16 июня.



«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.



По информации синоптиков, столбики термометров будут подниматься до 30 градусов.



В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.