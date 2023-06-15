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16.06.2023, 11:39
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары 30 градусов
16 июня — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за очень высокой температуры в...
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Город (Москва и область)
16.06.2023, 09:28
18 июня временно закроют движение в районе Мневников, Крылатском из-за соревнований по триатлону
16 июня — Mossovetinfo.ru — 18 июня с 7:00 до 13:45 в связи с проведением Большого Московского триатлона будет временно зак...
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Город (Москва и область)
15.06.2023, 16:23
Правительство г. Москвы и Роскачество разработают систему сертификации для Программы поддержки «Сделано в Москве»
15 июня — Mossovetinfo.ru — Соглашение о взаимодействии в целях развития предпринимательской деятельности и популя...