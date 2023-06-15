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Город (Москва и область)     16.06.2023 11:39

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары 30 градусов

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Теги:  Москва  погода  жара 

16 июня — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за очень высокой температуры воздуха - до плюс 30 градусов, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение действует с 11:00 мск до 18:00 мск пятницы 16 июня.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, столбики термометров будут подниматься до 30 градусов.

В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  жара 

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