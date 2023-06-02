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Город (Москва и область)     04.06.2023 11:25

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московской области из-за заморозков ночью 5 июня

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Теги:  заморозки  Москва  Московская область  оранжевый уровень  погода 

4 июня — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московской области из-за заморозков вечером 4 июня и ночью 5 июня, сообщает Гидрометцентр России.

«Заморозки. Период предупреждения с 23:00 4 июня до 5:00 5 июня», — говорится в сообщении.

Температура ожидается до минус 1 градуса, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в Москве и Подмосковье в воскресенье, 4 июня, ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков и до 18 градусов тепла.

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Карта места

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Теги: 
заморозки  Москва  Московская область  оранжевый уровень  погода 

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