4 июня — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московской области из-за заморозков вечером 4 ию...

3 июня — Mossovetinfo.ru — С 3 июня начали блокировать транспортные карты «Тройка» за отсутствие валидации при входе...