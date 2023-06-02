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Город (Москва и область)
04.06.2023, 11:25
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московской области из-за заморозков ночью 5 июня
4 июня — Mossovetinfo.ru — «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московской области из-за заморозков вечером 4 ию...
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Город (Москва и область)
03.06.2023, 08:52
С 3 июня блокируют карты «Тройка» за отсутствие валидации на маршрутах МЦД
3 июня — Mossovetinfo.ru — С 3 июня начали блокировать транспортные карты «Тройка» за отсутствие валидации при входе...
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Город (Москва и область)
02.06.2023, 09:03
Проект по правовой грамотности для москвичей старшего возраста будет работать на постоянной основе — Стружак
2 июня — Mossovetinfo.ru — Проект для людей старшего возраста по правовой грамотности «Полезный час», о правилах офо...