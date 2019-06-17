17 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 18 июня, в связи с высокой опасностью возникновения пожаров, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, во вторник температура воздуха в Москве достигнет +27 градусов, ожидается переменная облачность, порывистый ветер, есть вероятность грозовых дождей.



«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.