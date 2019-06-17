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Город (Москва и область)     17.06.2019 13:13

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 18 июня

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Теги:  Гидрометцентр  погода  предупреждение 

17 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 18 июня, в связи с высокой опасностью возникновения пожаров, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник температура воздуха в Москве достигнет +27 градусов, ожидается переменная облачность, порывистый ветер, есть вероятность грозовых дождей.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  предупреждение 

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