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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные из-за жары
31 июля — Mossovetinfo.ru — В ближайшие выходные, 1–2 августа, в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодно...
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От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор
28 июля — Mossovetinfo.ru — Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку нескольких десятков беспилотники над терри...
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27.07.2026, 12:13
Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд
27 июля — Mossovetinfo.ru — Коллективные истцы — участники Архнадзора и присоединившиеся граждане – подали жалобу ...