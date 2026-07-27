«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные из-за жары

31 июля — Mossovetinfo.ru — В ближайшие выходные, 1–2 августа, в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщил Гидрометцентр России.



Период предупреждения с 11:00 1 августа до 16:00 2 августа. Днем 1 и 2 августа в Москве ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха 1 августа плюс 30 градусов, 2 августа – плюс 31 градус, – сообщают синоптики.



С вечера воскресенья в атмосфере начнутся изменения, и уже в понедельник, третьего августа, жара в Московском регионе новый антициклон, который снизить температуру на 3–5 градусов.



в пятницу 31 июля в столице прогнозируется переменная облачность и до плюс 26 градусов днем. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов, а в Подмосковье – до плюс 11 градусов.