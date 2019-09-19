19 сентября, Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на пятницу, 20 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в период с 01:00 до 07:00 пятницы, 20 сентября, в отдельных районах Москвы возможны заморозки.