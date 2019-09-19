Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.09.2019 14:01

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на 20 сентября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  предупреждение  заморозки 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на пятницу, 20 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в период с 01:00 до 07:00 пятницы, 20 сентября, в отдельных районах Москвы возможны заморозки.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение  заморозки 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил об осложнении дорожной ситуации в Москве 19-21 сентября

14:20 Город (Москва и область) В районе Измайлово возводится жилой комплекс по программе реновации

14:01 Город (Москва и область) Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на 20 сентября

13:46 Другое Сборная России по футболу поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

12:49 Общество Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 28 сентября

Актуальные материалы

11:30 Власть Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы

20:14 Власть Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме избран Николай Зубрилин

12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года

15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»

08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru