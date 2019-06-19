19 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области на 20 июля в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Отмечается, что в Московской области пожароопасность варьируется от высокой до чрезвычайной.



По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 июня в Москве температура воздуха может подняться до +30 градусов и выше. Предупреждение действует в течение 34 часов.