19 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области на 20 июля в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что в Московской области пожароопасность варьируется от высокой до чрезвычайной.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 июня в Москве температура воздуха может подняться до +30 градусов и выше. Предупреждение действует в течение 34 часов.
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