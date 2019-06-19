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Город (Москва и область)     19.06.2019 12:12

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен на 20 июня

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Теги:  Гидрометцентр  погода  предупреждение 

19 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве и области на 20 июля в связи с высокой пожароопасностью, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в Московской области пожароопасность варьируется от высокой до чрезвычайной.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 июня в Москве температура воздуха может подняться до +30 градусов и выше. Предупреждение действует в течение 34 часов.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  предупреждение 

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