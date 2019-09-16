16 сентября. Mossovetinfo.ru – Осенний мотофестиваль пройдет в Москве в субботу, 21 сентября, сообщает портал mos.ru.



Мотофестиваль будет приурочен к закрытию мотосезона. В рамках фестиваля пройдет мотопробег по Садовому кольцу и красочное шоу на проспекте Сахарова.



Ожидается, что в мотофестивале примут участие не менее 6 тысяч байкеров. Посетители смогут ближе ознакомится с мотокультурой, увидеть показательные выступления пилотажной группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве и команды столичных спасателей, ознакомится с новинками мотопроизводитлей, пообщаться с профессиональными инструкторами столичных мотошкол, послушать живое выступление музыкантов.