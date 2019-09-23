Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.09.2019 15:05

Основные строительные работы на станции БКЛ «Лефортово» завершены - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  строительство  БКЛ  Лефортово  Сергей Собянин 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Основные строительные работы на станции Большой Кольцевой линии «Лефортово» завершены, на станции идут отделочные работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра хода работ на станции.

По словам Собянина, еще предстоит смонтировать и отладить оборудование, однако в целом ждать открытия станции осталось недолго.

Вначале со станции «Лефортово» можно будет доехать до станции «Некрасовка», а после того, как будет замкнута БКЛ – в любую точку города.

Участок БКЛ от «Авиамотороной» до «Савеловской» начали строить в 2015 году. На участке, протяженностью 12,8 километра, будет расположено пять станций: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская», «Шереметьевская».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  строительство  БКЛ  Лефортово  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

15:05 Город (Москва и область) Основные строительные работы на станции БКЛ «Лефортово» завершены - Собянин

14:08 Город (Москва и область) В Москве c понедельника начали включать отопление в жилых домах

13:10 Власть Правительство: окончательное решение по сокращению госслужащих не принято

12:16 Город (Москва и область) Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 24 сентября

11:35 Город (Москва и область) В Бескудниковском районе началось расселение еще двух домов по программе реновации

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru