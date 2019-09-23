23 сентября. Mossovetinfo.ru – Основные строительные работы на станции Большой Кольцевой линии «Лефортово» завершены, на станции идут отделочные работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра хода работ на станции.



По словам Собянина, еще предстоит смонтировать и отладить оборудование, однако в целом ждать открытия станции осталось недолго.



Вначале со станции «Лефортово» можно будет доехать до станции «Некрасовка», а после того, как будет замкнута БКЛ – в любую точку города.



Участок БКЛ от «Авиамотороной» до «Савеловской» начали строить в 2015 году. На участке, протяженностью 12,8 километра, будет расположено пять станций: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская», «Шереметьевская».